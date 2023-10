Szombaton rendezték Mórahalmon a VIII. Forraltbor-főző versenyt és IX. Homokháti Szakajtót, ami idén is ugyanolyan sikeres volt, mint minden évben. Annak ellenére, hogy az eső eleredt, hatalmas tömeg gyűlt össze a Pramonád téri sátorban, ahol a versenyen kívül kézművesvásárt is tartottak. A Móra-Net Televízió beszámolja szerint amíg a csapatok igyekeztek a lehető legfinomabb nedűt előállítani, addig a színpadon zenés és táncos produkciók szórakoztatták a vendégeket. De volt slambuckóstolás is, a hagyományos pásztorételt a Tóth János szakképző iskola diákjai készítették Pápai Péter szakács szakoktató és Duka Félix, szakács végzettséggel is rendelkező kulturális igazgató vezetésével.

Kulturális programokból sem volt hiány. Először a Kuna testvérek mesekoncertjét láthatták a vendégek, majd a Deszki Bánát Szerb Néptánc Együttes, a Merkur Táncegyüttes Zentáról, a Mórahalom Néptánc Egyesület, valamint a Trimba zenekar szórakoztatta a közönséget.

A gyerekeket kézműves foglalkozás, játszóház is várta. Ott volt Mórahalmon Borbásné Márki Márta Röszke, Sziráki Krisztián Domaszék és Matuszka Antal Zákányszék polgármestere is, akik a borokat is megkóstolták.

A forró italok után pedig már rövidesen a tökökkel foglalkoznak majd a településen. Ugyanis a mórahalmi SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és Városszépészeti Egyesület befejezte az üzemeltetésében álló Nosztalgia Apartman felújítását. A Zákányszéki út 1. szám alatti – a helyiek által Mucsi-házként ismert – ingatlan pályázati forrásnak köszönhetően újult meg.

Záró rendezvényként október 29-én vasárnap megnyitják az intézményt, és egy sor programot rendeznek. Lesznek kézműves foglalkozások, és természetesen a fő program a tökfaragás.

Ráadásul az elkészült tököket kedvezményes belépőre válthatják a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben. A Gyermekfürdő ugyanis október 29-én ünnepli 13. születésnapját.