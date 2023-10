Idén, az eddigiekhez képest sokkal korábban, már most felállították a Szeged Eye-t, vagyis a karácsonyi szezonról már jól ismert óriáskereket. Az eszköz most a Dóm téren van, és aki résen volt, már használhatta is. Egyelőre még nincs tömegnyomor körülötte, de ahogy elkezdődik a karácsonyi vásár, biztosan sorok állnak majd előtte. Az óriáskerék szokás szerint, december legvégéig lesz Szegeden, mindenki legnagyobb örömére.