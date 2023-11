A Körös-Maros Nemzeti Park munkatársai a közelmúltban, egy csónakos terepbejárás alkalmával halászsast észleltek a Maros apátfalvi szakaszán – olvasható az igazgatóság honlapján. Felbukkanása a folyón azért meglepő, mert ez a ragadozó madár jellemzően a nagy kiterjedésű állóvizeknél vadászik. A jelek szerint azonban a Maros is alkalmas pihenő- és táplálkozóhelyül szolgálhat számára.

Magyarországon nem költ, de a tavaszi és az őszi vonuláskor a nagyobb állóvizeknél rendszeresen felbukkan egy-egy magányos példány. A nálunk megjelenő halászsasok Észak-Európában költenek, s mivel ott télen minden vízfelület befagy, ezért kényszerülnek délre vonulni.

Ezek az északi madarak sok esetben nagyon bátrak, nem kerülik az embert. A Maroson most megfigyelt fiatal, idei kelésű példány is közel engedte a szakembereket, így a távcsövön keresztül gyönyörködhettek benne. Kivételes élményt jelentett számukra, hogy zsákmányszerzés közben is megfigyelhették.

Egy közvetlenül a Maros partján álló magas fa száraz csúcsán ült lesben, majd hirtelen erős lendületet véve lecsapott a folyóba. A halászsasokra jellemző módon szárnyait hátracsukta, lábait nyílegyenesen maga elé tartotta, így érkezett nagy csobbanással a vízbe, ahonnan egy kárászt sikerült zsákmányolnia. Távolabb repült vele, ott fogyasztotta el.