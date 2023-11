A település önkormányzata idén már 27. alkalommal szervezte meg a Budai Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény dolgozóinak közreműködésével az Egészséghét nevű programsorozatot. Öt nap alatt 12 fajta szűrésen lehetett részt venni, illetve 12 egyéb rendezvényt is tartottak: volt reggeli torna, különböző egészségmegtartásról szóló előadások, Hősképzés, ahol az újraélesztést tanulhatták meg az érdeklődők, illetve szépségnapot is tartottak és az egészséges táplálkozásról is szó esett.

Fotó: Karnok Csaba

A szervezők elmondása szerint az egészségügyi szűrések, amelyekre az önkormányzatnál lehetett jelentkezni, a már korábbi években megszokott népszerűségnek örvendtek. Többségük nagyon hamar be is telt. Sebészeti, gyermeksebészeti szűrésre összesen 26-an, fül-orr gégészeti vizsgálatra 18-an regisztráltak, míg a számítógépes látásvizsgálaton 34 ember vett részt. Az ultrahangos vizsgálat, ahol két nap alatt összesen 50 férőhely volt, szintén telt házas lett, ahogyan a tüdőszűrés is, ahol 10 perc alatt két emberről is tudtak felvételt készíteni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legmodernebb szűrőbuszának köszönhetően, így végül 150 vizsgálatot tudtak elvégezni.

Fotó: Karnok Csaba

A testmozgás kiemelt szerepet kapott az egészséghéten. Azon kívül, hogy minden reggelt tornával indítottak, egyéb testmozgásra is volt lehetőség,

mint például alakformáló tornára és pilates gerinctornára. A hét megkoronázásaként a programokat szombaton terepfutással zárják.