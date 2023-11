Vármegyei szinten 1141 esetet kellett ellátnia az elmúlt hét napban az életmentőknek, akik Szegeden kereken 500 alkalommal nyújtottak segítséget. Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa számolt be a legfrissebb adatokról Gyógyír podcastünkben, amelyben kitért arra is, hogy az őszi csapadékos, ködös, párás idő beköszöntével megnövekedett a balesetek száma Csongrád-Csanádban. Jelezte, a mindenszentek és halottak napja időszakában a temetők környékén is megnövekszik a balesetek száma, amire fel vannak készülve a mentők.

Elárulta, a korábbi években ilyenkor az öngyilkosságok száma is megnövekedett, ahogyan karácsony környékén is, viszont mostanság szerencsére ezt nem tapasztalják. Ugyanakkor azt tanácsolta, hogy ha van egyedül élő hozzátartozónk, keressük fel és támogassuk őt ezekben a napokban is.

A mentőtiszt beszámolójából kiderült az is, hogy a hidegfronttal a szülések is beindulnak, erről az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán is lehetett olvasni a napokban, a fővárosban ugyanis az utcán segítettek világra egy csecsemőt a mentők. Utcán, pontosabban úton történő szülésre vármegyénkben is volt már példa, legutóbb Szegednél, az Algyői úti kettős körforgalomnál.

És ha már a gyermekeknél tartottunk, ezen a héten a mentőautókban található macikról beszélgettünk Hangai Józseffel. Kiemelte, nagyon fontos, hogy hamar elnyerjék a gyermek bizalmát, hiszen utána nagyon jól együtt tudnak működni vele, hatékonyabban tudják ellátni őt. Hozzátette, ez nem egyszerű, hiszen egy riadt helyzetben, amikor beteg, fájdalmai vannak, hirtelen megjelenik 3-4 idegen, akik elkezdik vizsgálni őt. Éppen ezért lettek macik a mentőautókban, akik segítenek az életmentőknek abban, hogy gyorsan jó kapcsolatot alakítsanak ki a gyermekekkel. De hogy pontosan kiknek köszönhetőek ezek a plüssök, mennyire hatékonyak és még milyen ajándék jár melléjük, arról podcastünkben hallhatnak bővebben.

A téma kapcsán Hangai József azt javasolta a szülőknek, hogy beszélgessenek a gyermekeikkel arról, hogy mi történik akkor, amikor valaki megbetegszik a családban, vagy épp maguk a gyermekek lesznek betegek és mentőt kell hívni emiatt. Jelezte, manapság már nagyon jó könyvek is rendelkezésre állnak ehhez a szülők számára, ezek megkönnyíthetik a beszélgetéseket. Megjegyezte, az esetek után, a mackók társaságában is érdemes átbeszélni a gyermekekkel a történteket, akár a mentőállomásra is el lehet látogatni, hogy nyugodt körülmények között alaposan megtekinthessék a mentőautót.