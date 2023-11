Bár lassan már a november is a végéhez közelít, még vannak fák, amiknek még csak nem is sárgul a levelük. Más években ilyenkorra már túljutottunk a levélsöprésen, idén, a jelek szerint ez decemberre tolódik. Ráadásul nemhogy a levelüket nem hullajtották le a fák, több helyen tapasztaltuk, hogy egy-egy új virág is megjelent rajtuk, mintha tavasz lenne. Megbolondult az időjárás. De hogyan élik meg ezt a fák? Megsínylik-e az elhúzódó őszt, az igazi tél hiányát? Lehet-e ilyenkor metszeni a fákat, vagy azzal csak ártunk nekik? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Sipos gazdával, Sipos József növényorvossal.