A közelmúltban rendezte meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a 2023-2024. évi Közétkeztetési Szakácsverseny elődöntőjét, melynek témája idén a Fenntartható közétkeztetés – húsmentes menü volt. Budaörsön a Metro Gasztroakadémián 17 csapat mérette meg tudását a döntőbe jutásért, köztük a szegedi Delirest csapat is, akiknek sikerült a 12 legjobb közé jutni, így ott lesznek a döntőben is. Az elődöntőben a 4 fős csapatok feladata egy húsmentes, háromfogásos, felnőtt ebéd elkészítése volt, melyet kötelező alapanyagok – rögös túró, mélyalmos tojás, alma és cékla – felhasználásával, mindössze 4 óra alatt, nettó 850 forint/fő nyersanyagértékben kellett teljesíteniük. A versenyen édesítőszert, ízfokozót és élelmiszer-színezéket is tilos volt használni. A nevezőknek olyan ételeket kellett elkészíteniük, melyek egy átlagosan felszerelt, közétkeztető főzőkonyhán, hétköznapi körülmények között, akár többszáz fogyasztó részére is elkészíthetőek.