Húsz éve indult az a hagyomány, aminek népszerűsége a két évtized alatt egyre csak növekedett. Ez a Virágszínvonalasabb Szentesért környezetszépítő verseny, kihívás, közösségi vagy egyéni megmérettetés, mindegy is, hogy nevezzük, a város virágos és színvonalasabb is – fogalmazott bevezető gondolataiban Szabó Zoltán Ferenc polgármester a kedd délutáni díjátadó eseményen.

Fotó: Darók József

Ezúttal 38-an neveztek be a négy – családi házas, tömbházas, erkély, balkon és munkahelyi – kategóriában. CD-n kellett fotókat beküldeni az önkormányzatnak, amelyek alapján a tíz tagú zsűri elbírálta a pályázatok sorrendjét. Mint Berezvai Csilla főkertész elárulta, több helyezésnél is annyira szoros volt a verseny, hogy holtversenyt hirdettek.

Fotó: Darók József

Ez is azt mutatja, hogy lehet szakember, vagy laikus a zsűriben, mindannyian ugyanazt látják meg egy szép kertben. A globális időjárási körülményekhez nagyon nehéz alkalmazkodni, azonban a szentesi emberek nem adják fel

– mondta büszkén a főkertész.

Fotó: Darók József

Családi házaknál első lett Geréné Dunaháti Vass Márta, 2. Bakos Lajosné és Márton Edina, 3. Balogh Szabó Imréné és Almási László.

Társasház kategóriában Balogh Sándorné lett az első, a második Fazekas Imréné, a harmadik helyen Gágyor Imréné, Vincze László és Szabó Géza végzett. A munkahelyek között 1. a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, 2. a Rákóczi utcai óvoda és a Masszázskuckó, a 3. helyezettek pedig a Damjanich utcai óvoda, a Nyugi tanya, a Deák Ferenc iskola és a Dr. Mátéffy utcai óvoda. Az erkély, balkon versenyben az első díjat Kocsisné Szabó Katalin szerezte meg, 2. Földi Gyula, 3. Gálfalvy Györgyné. Lapistó lakóközössége különdíjban részesült.

A kiváló hangulatú díjátadóról senki sem távozott üres kézzel, az önkormányzatnak és a támogatóknak köszönhetően minden pályázó kapott díszfaiskolában levásárolható utalványt, a díjazottak természetesen magasabb összegekkel és ajándékokkal gazdagodtak, aminek persze a kertjük a legnagyobb nyertese. Az is kiderült, nem csupán a verseny tart már húsz esztendeje, hanem Berezvai Csilla is éppen ennyi ideje tölti be a főkertész munkakört, és a verseny elindulása is az ő nevéhez fűződik, így kicsit neki is szólt Füsti Molnár István cukrász kedvessége, egy jubileumi torta, amit virágos hangulatban fogyasztottak el a jelenlévők.