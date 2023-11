Csontosné Kruzslicz Ildikó intézményvezető elmondta, 2018 novembere óta minden évben megrendezik a felvonulást, ami szép lassan az egész falut megmozgató rendezvénnyé nőtte ki magát. A menetet a polgárőrség és Számfira Máté néptáncoktató, valamint a néptáncosok vezették föl. Az utcában a bölcsődések és az iskolások is csatlakoztak a menethez. Ildikó megemlítette, hogy tényleg szépen kinőtte magát a rendezvény, mert 2018-ban egy kis hangszóróval meg tudták oldani a hangosítást, most egy hatalmas, bőrönd nagyságú, kerekeken guruló hangfalat húzott maga után, hogy a menet végén is hallatszódjon a zene. Papp Renáta, Ásotthalom polgármestere pedig elárulta, a körülbelül húszéves libát, amit néptáncos fia vitt a kezében egy kosárban, még alsós általános iskolás korában az édesanyja készítette neki farsangkor, amikor Ludas Matyinak öltözött.