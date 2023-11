Épp elkezdett esni, a levegő is hűlni kezdett amikor az UAZ leparkolt a lőtérnél. Az Al­földi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjait ez azonban egyáltalán nem zavarta, hiszen mint a mondás is szól: az erdész nem fázik, csak észleli a hideget. Ugyanez az esőre is igaz. Mint megírtuk, a diákok délutánonként számos kollégiumi szabadidős program közül válogathatnak. Bánhidy Zoltán kollégiumi nevelőtanár ez alkalommal házi airsoft lövészversenyt szervezett. A lelkesedés jelentős volt, a bedősök többsége „fegyvermániás”, és ilyenkor a lőfegyverek használatát is gyakorolhatják.

A fiatalok rutinosan töltötték fel a tárakat gázzal és lövedékkel, majd bemelegítés után kezdetét vette a verseny. Egy-egy statikus és egy dinamikus pályán kellett eltalálni a fém célpontokat ötször, minél rövidebb idő alatt. Nagy Máté nem most kezdte. Azt mondta, az adrenalin meg az akció miatt szereti a lövészetet.