Három város fit-kid egyesületéből összeállított csapat készül az akrobatikus sportág Európa-bajnokságára. A november 9-i spanyolországi megmérettetés előtt Szentesen tartották a főpróbát.

A tavaszi versenyszezonban a szentesi Veritas Fitness megszerezte a kvalifikációt az országos bajnokságon az acro free dance kategóriában, két második helyezéssel. A szövetség lehetőséget kínált arra, hogy több klubból válogassák össze a gyerekeket egy csapatba. Így három egyesület 11 fős válogatottal képviselheti hazánkat a kontinensviadalon, a Veritas mellett a Csongrád Fitness és a Mezőberény DSE közreműködésével – tudtuk meg Szombathelyi Péter vezetőedzőtől.

Öt hónapja a szentesi lányokkal heti háromszor edzenek, illetve pluszban is foglalkozott velük, és még otthonra is kaptak feladatokat, a táplálkozásban is változtatniuk kellett.

Megtartották a főpróbát Szentesen, jöhet az Eb Spanyolországban. Fotó: Veritas Fitness

Nagyon komoly segítséget jelent, hogy a szentesi önkormányzat támogatja a kiutazást, mert megterhelő költségekkel jár a ruhák megvarratása, a koreográfia díja is

–magyarázta Szombathelyi Péter.

Próbálja levenni róluk a lelki terhet, hogy ne izguljanak, inkább élvezzék, hogy ez mekkora lehetőség, mert ilyen kicsi korban eljutni egy ekkora versenyre nagyon komoly dolog. Bár az esélylatolgatásnál felmerült az első hely megszerzése, nem várja el tőlük, az a fontos, hogy figyeljenek egymásra, dolgozzanak együtt, és ha jó a gyakorlat, biztos az érem. Annak színe a szerencsén és persze az ellenfeleken is múlik, 9 ország indul ebben a kategóriában, a spanyolok, olaszok mentalitásban nagyon mások, és rendkívül motiváltak, ezért kellett keményen dolgozni.

A szentesi lányok egy éve fit-kideznek, Sebők-Papp Ágnes, Ujj Linett és Félegyházi-Török Zorka elmondta, edzőjük tanácsára le kellett mondaniuk az édességről, de ha mindent beleadnak, sikerülhet nyerniük. A Csongrád Fitnessből Banka Eszter, és Dömsödi Lilla és Busa Bejke erősíti a csapatot, utóbbi szentesiként a csongrádi egyesületbe jár, három éve edz, két éve versenyez. Szerinte legalább a 2., vagy a 3. helyet megérdemelnék.