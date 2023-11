A mérnöki, műszaki és villamossági szakemberekre országszerte fokozott igény mutatkozik. Természetesen ez alól Pécs sem jelent kivételt, ahol az ipari és technológiai szektorok jelenléte, illetve az egyetemek által biztosított szakmai háttér vonzó lehetőségeket teremt a különböző műszaki képesítésekkel rendelkező munkavállalók számára.

Elhelyezkedési lehetőségek Pécsen

Az olyan állásportálok kínálatában, mint például a PecsAllas.hu, az alábbi álláskategóriában viszonylag gyakran lehet találkozni mérnöki, műszaki és villamossági álláslehetőségekkel: https://pecsallas.hu/allasok/mernok-muszaki-villamossagi. Legutóbb egy pályakezdő villamosmérnöki pozíció vált elérhetővé az oldalon, amelyre akár a frissen végzett villamosmérnökök is eséllyel pályázhattak. A feladatkör egy ilyen munkakör kapcsán meglehetősen széleskörű, még a pályakezdő mivolta ellenére is.

A villamosmérnökök jellemzően tervezési, fejlesztési és karbantartási feladatokat végeznek. Ebbe többek között beletartozhat az áramköri tervezés, a vezérlési rendszerek optimalizálása, az elektromos hálózatok megtervezése és hatékonyságának felügyelete, továbbá egyéb fejlesztői tevékenységek. Egy pályakezdő ezen feladatokban mind részszerepeket vállalhat a szükséges rutin és tapasztalat megszerzése érdekében.

A mérnök, műszaki és villamossági álláskategóriában továbbá különböző projektmenedzseri pozíciók is előfordulhatnak. Egyebek mellett környezetvédelmi, valamint több gyártó céghez is kerestek már projektmenedzsereket a PecsAllas.hu weboldalán keresztül. A projektmenedzseri feladatkör meglehetősen összetett. Betöltőjenek feladata az adott projekt teljes életciklusának irányítása és koordinálása, kezdve a tervezéstől egészen a befejezésig. Ez magában foglalja a csapatmenedzsmentet, az erőforrások kezelését, a célok és határidők követését, illetve az információáramlás biztosítását a csapat és a vezetés között.

Mindezen felsőfokú képesítést igénylő lehetőségek mellett természetesen különböző műszaki jellegű szakmunkákkal is lehet találkozni a pécsi állásoldal felületén. A gépszerelő és géplakatos pozíciók például már több alkalommal is képezték részét az álláskínálatnak. A munkakör betöltői azok a szakemberek, akik gyártó környezetben a gépek összeszerelésével, az alkatrészek pontos illesztésével és beállításával, illetve az időszakszerű karbantartások elvégzésével foglalkoznak. Emellett a hibadiagnosztika és maga a hibaelhárítás szintén egy nagy szeletét teszi ki munkakörüknek. Elvégzett munkáikról valamennyi esetben dokumentációkat és karbantartási naplókat vezetnek.

A műszaki pozíciók gyakori elvárásai

A műszaki munkakörökben valamennyi esetben alapvető elvárás a releváns szakmai végzettség: a különböző mérnöki pozíciókhoz diploma (pl. gépészmérnök, villamosmérnök stb.), míg a szakmunkákhoz középfokú műszaki végzettség (pl. elektrotechnikai technikus, gépésztechnikus stb.) szükséges. Emellett gyakran a releváns tapasztalat is elvárás, bár ahogy az említett villamosmérnöki példa is mutatja, sok helyen pályakezdőket is előszeretettel foglalkoztatnak.

Szükség lehet mindezen kívül speciális szoftverismeretekre is. A CAD-szoftverek használatában való jártasság például kifejezetten gyakori elvárás műszaki területeken, ahogy egyes programnyelvek ismerete is. Az elsajátított készségeken túl persze bizonyos személyes

kvalitások is elengedhetetlenek a helytálláshoz. Ilyen például az analitikus gondolkodásmód, a nagyfokú precizitás és pontosság, a kiváló problémamegoldó képesség, és nem utolsósorban a csapatjátékos attitűd.