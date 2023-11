Függönykarnis típusok

Kezdjük tehát a különböző típusokkal: oldalfali és mennyezeti karnis, egysoros és kétsoros, teleszkópos és sínes. Az első kategória azt különbözteti meg, hogy a karnist a mennyezetre vagy az oldalfalra helyezzük fel. Az egysoros hagyományos megoldások mellett rengeteg két soros darabot is találhatunk, mely lehetővé teszi, hogy két függönyt helyezzünk fel. A kétsoros karnisokkal tehát kényelmesen használhatunk mind sötétítő, mind pedig dekorációs függönyt egy ablaknál. Ez sokak számára fontos szempont, emiatt is olyan népszerűek a kétsoros megoldások.

Mit vegyünk figyelembe az elhelyezéskor?

Az elhelyezéskor több szempontot is figyelembe kell vennünk. Elsődlegesen, a fent említett mennyezeti vagy oldalfali elhelyezést. Ez leginkább az ablak kialakításától függ. Továbbá, a karnis hosszát is le kell mérnünk, hogy tökéletesen passzoljon az ablakhoz. Ez kevésbé fontos a teleszkópos kialakítás esetében, azonban ebben az esetben is érdemes a méreteket ellenőrizni.

Milyen anyagot válasszunk?

Az alapvető típusokon kívül a függönykarnis anyaga is fontos választási szempont. A leggyakoribb anyagok a fém, a fa és a műanyag. A döntés ebben az esetben leginkább az adott helyiség stílusától függ. Egy alapvetően fa bútorokkal berendezett szobában természetesen a fa függönykarnis mutat majd a legjobban. Egy minimalista nappaliban azonban a fém ideálisabb választás lesz.