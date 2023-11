2008 óta tartanak évente találkozót



A találkozóknak több célja is van. A másik fél munkájának megismerése, valamint a jó gyakorlatok átadása és integrálása ugyanolyan fontos, mint az, hogy a diákok többet is megismerjenek világunkból.

Az idei találkozót Fabian Wankmüller a Musikschule Hemmingen igazgatója szervezte. A tanulók és a tanárok elszállásolása szokás szerint a zeneiskolás tanulók családjainál történt. A családok szívélyes vendéglátása nem csak a szállásadásban és az étkezés biztosításában merült ki. Különböző családi programokra, kirándulásokra, múzeumlátogatásra hívták meg a vendégeket.

Akadt bőven zenélni való is

A település hivatalos oldala szerint az érkezést követően két napon át a közös zenekari próbák zajlottak. Az iskola hegedűsei, fúvósai, gitárosai, énekes tanulói részt vettek a hemmingeni fúvós és vonós zenekarban, a közös kórusban, a hemmingeni tanulók pedig a STAMI produkcióiban.

Természetesen erre előre mindenki akár hónapokig készülhetett. Az első ünnepélyes hangverseny a hemmingeni KGS Forumban volt. A gála esten csodás német, magyar és közös darabok kerültek előadásra. Bemutathatták a magyar hagyományainkból is egy szeletet Nagy Gábor népzenész, a STAMI oktatója és tanulói segítségével.

Az elkövetkező hat – egyenként egy órás – hangverseny a hemmingeni és a westerfeldi általános iskola

tanulóinak szólt. Itt csak a sándorfalvi tanulók léptek fel. Az előadás közben hemmingeni pedagógus

Gulyás László földrajzi, néprajzi és zenetörténeti kiselőadásai egészen felkeltették a német tanulók érdeklődését.

A tanulás mellett szórakozásra is jutott idő

A Musikschule Hemmingen a vendégfogadó családok, helyi és a vendég tanulók, oktatók számára egy közös örömzenéléssel egybekötött „Pizza est”-et is szervezett az iskola ifjúsági házában. Itt inkább a Nagy Ádám és Kaszás László vezette zenekari formációk jeleskedtek.

Három alkalommal is lehetőség nyílt a zenét tanító magyar és német oktatók szakmai eszmecseréjére a tanári esteken. A szakmai témák mellett a házigazda iskola szervezett még vadasparki látogatást a springei Wisentgehege-ben, múzeumlátogatást a hannoveri Landesmuseum-ban, illetve

megtekinthették és meghalgathatták a hannoveri városháza történetét. Utolsó előtti napon Wolfsburgba a Volkswagen autógyár városába utaztak a Pheno névre keresztelt csodák palotájába látogattak el. – közölte a sandorfalva.hu

A zenészek számára egyik legfontosabb kirándulás is megtörtént: hangszerkereskedésbe is ellátogattak és kipróbálhattak sok-sok új hangszert is.

Fabian Wankmüller igazgató úr méltatta a magyar zeneoktatást. Kimagasló produkciókat láthatott, hallhatott a német közönség az ifjú magyar zenészeinktől. A STAMI vezetője Kaszás László 2025 őszére hívta meg a hemmingeni küldöttséget Sándorfalvára.

A STAMI vezetősége, tanárai és diákjai mind nagyon nagy köszönetet szeretnének mondani az intézmény fenntartójának, a Szegedi Tankerületnek, hogy támogatta ezt a szakmai utazást.