A macska egy esős, sötét őszi napon bukkant fel a panelház lépcsőházában. A macskákra jellemző módon az egyik pillanatban még nem volt ott, aztán ott volt. Kicsit nyávogott, hogy felhívja magára a figyelmet, aztán legközelebb már nem nyoma sem volt. De csak egy pár napig, mert egyszer csak újra feltűnt. Ekkor már nem sétálgatott, nem nyivákolt panaszosan, elégedett feküdt a lépcső előtt a lábtörlőn, a fejét is csak éppen felemelte egy kicsit, hogy megnézze magának, ki érkezett, majd aludt is tovább.

A macskák körülbelül 10 ezer évvel ezelőtt kezdtek az ember társaságában élni, háziasításuk első ábrázolása 4000 éve Egyiptomban történt. A magyar Néprajzi Lexikon azt írja, a macska igen sok kultikus hiedelemnek is tárgyává vált. Viselkedéséből jósoltak az emberi élet eseményeire vagy például az időjárásra. Ha karácsony vagy újév éjjelén nyávogott, halált jelzett. Macskával találkozni szerencsét vagy szerencsétlenséget jelentett. Ha a farkára lépnek, vendég jön. Foga, szíve, szőre vagy ürüléke lehet mágikus hatású, sőt gyógyszer is. Viselkedésével az időjárást is megjósolta. A boszorkányokat is gyakran képzelték nagy fekete macska képében. Még jó, hogy a lépcsőházi cica nem fekete, hanem vörös.