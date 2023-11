Ismét szarmata hagyományőrzőkkel népesül be a Bordányi Szarmata Régészeti Park november 18-án, szombaton. 10 órától ott lesz a Szent László Haditorna Egyesület Pannonia Sarmatica Hagyományőrző Csapata, akikkel beszélgetni lehet, majd 13.30-tól 15.30-ig a látogatók is kipróbálhatják a szarmata mindennapokat. A hagyományőrzők segítségével különféle témakörökhöz kapcsolódó küldetéseket teljesíthetnek. A küldetés része lesz egy kis kézműves foglalkozás is. 11 és 14 órakor hagyományos tárlatvezetéseken lehet részt venni, 13 és 15 órakor a kereskedelemhez kapcsolódó, tematikus tárlatvezetések indulnak.