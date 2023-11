Több száz tő rózsát és gyümölcsfacsemetét ajánlott már fel a deszki bölcsődének, óvodának és iskolának is Bodré Tibor, akit lapunk Aranyembörnek választott. Az őstermelő ugyanis azt szeretné elérni a felajánlásokon keresztül, hogy ne jussunk el odáig, hogy a gyermekek csak különböző parkokban lássanak növényeket és termő fákat, hanem saját maguk is megtapasztalják, hogy miként lesz egy kis fából gyümölcs, ha gondozzák, ápolják azt.

Lapunknak elmondta, Deszken nőtt fel, ide járt iskolába, ahol nekik még volt gyakorlókertjük, éppen ezért öröm számára, hogy a mostani diákoknak is lett egy ilyen kertje ősszel Deszken, ezért nem is volt kérdés számára, hogy gyümölcsfákkal segítse a kezdeményezést. Összesen 63 fát adományozott. Megjegyezte, fontos, hogy a mai fiatalok is tudják, hogyan teremnek a gyümölcsök, és ne csak a telefont nyomják.

Újabb felajánlásra készülnek

De korábban a deszki szerb közösségnek is adományoztak már csemegeszőlő-tőkét és szilvafákat, míg a katolikus templomnak és a temetőnek rózsákat vittek ajándékba. Sőt, az ősszel megtartott deszki traktorshow-n is lehetett nyerni általuk nevelt fát és rózsatövet is, mert felajánlották azokat tombolára.

A termelő kiemelte, ez mind olyan növény, ami kiváló állapotban van, viszont már nem tudják értékesíteni, de nem akarják hogy tönkremenjenek, és persze kidobni sem szeretnék. Éppen ezért odaajándékozzák azok számára, akikről tudják, hogy gondját viselik a fáknak és rózsáknak – tette hozzá. Bodré Tibor elárulta, jelenleg is van legalább száz olyan facsemetéjük, amit nem értékesítenek, hanem szeretnék azt odaadományozni olyan óvoda vagy iskola számára, amelyről biztosan tudják, hogy jó gazdái lesznek a növényeknek. Egyelőre keresik, hogy kinek ajánlják fel.

Igazi kihívás ma termelőnek lenni

Tibor egyébként párjával, Évával közösen működteti a mára már dísznövénykertészetté cseperedett vállalkozást több mint tíz éve. Tibor 17 éves kora óta foglalkozik rózsával, Éva pedig ebbe nőtt bele, hiszen Szőreg és Deszk között egy tanyán nevelkedett akkor, amikor még minden második háznál rózsatermesztéssel foglalkoztak Szőregen. A Délmagyarországnak elmondták, egyre kevesebben foglalkoznak a növénnyel, ugyanis a nagy multik miatt sokan tönkre mentek, ezért van az, hogy ahol a földjük található, a kübekházi úton, egymillió tő rózsa hiányzik a földből, a környék rózsatermelőit tömörítő szövetkezetben pedig már csak 52-en vannak.

Tiborék jelenleg tízezer négyzetméteren gazdálkodnak, ahol egészen eddig 49-féle gyümölcsfát termesztettek, idén már 56-ra növelték ezt a számot. Így mindenfajta szilva-, meggy-, cseresznye-, barack-, körte-, almafa kapható náluk, de például magas szárú egrest is termesztenek, valamint csemegeszőlőt is. Bokorrózsából 14-féle szín- és fajtaválaszték van, míg magas törzsűből 15–16-féle színből lehet választani. Kérdésünkre elmondták, ők nem nagy cégeknek termesztenek, hanem kisebb vállalkozásoknak és telepítőknek, egyszerű embereknek egyszerű árakon.

Rózsából és gyümölcsfából is bőséges a választék, utóbbiból idén már 56-félét termesztettek.

Fotó: Karnok Csaba

Közölték, gondolkoztak már azon, hogy növelik a termőterületüket, de úgy vélik, évente például 18-20 ezer tő rózsa kitermelése éppen elegendő feladat számukra, pláne úgy, hogy nem igazán találni munkaerőt, főleg nem a fiatalok körében. Jelenleg két segítségük van, mindketten 70 év felettiek. Pedig feladat bőven lenne, hiszen a kitermelés mellett például szemezni kell a rózsát, a fákat pedig kézzel címkékkel kell ellátni.

A szeretet, ami előre viszi őket

A munkaerőhiány mellett persze az időjárás is megnehezíti Tiborék munkáját, a multik pedig nemcsak a rózsásokat teszik tönkre, hanem azt is, aki fákat nevel, ugyanis mire eljön október 15-e, hogy kiszedhessék a földből a csemetéket és értékesítsék azokat, a nagyobb üzletek már tele vannak gyümölcsfákkal. Pedig akkor még nem jó fát ültetni, hiszen az interjú során megtudtuk azt is, hogy az igazi gyümölcsfaültető idő most van. November elején kell földbe tenni a csemetét, ha azt szeretnénk, hogy néhány éven belül zamatos gyümölcs teremjen a kertünkben vagy az udvarunkban.

A beszélgetés során kitértünk arra is, hogy Tiborék fokozatosan építkeztek, hiszen csak bokorrózsával kezdtek, utána jött a magas törzsű, amit a gyümölcsfák követtek, most pedig már ott tartanak, hogy egy sikeres pályázat által hamarosan csomagolóüzemet építenek. Kérdésünkre elárulták, a sok nehézség ellenére szeretik csinálni mindezt, és a növények iránti szeretet az, ami erőt ad nekik minden nap és előre viszi őket.