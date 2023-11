„Újmagyar gyöngyszemre” bukkantam nemrég a szatymazi temető hulladék konténerének oldalán. A zavarba ejtő felirat persze korántsem a községet minősíti, amelynek vendégszeretete messze földön híres. Úton-útfélen belebotolhatunk hasonló helyesírási bakikba a valós és a virtuális terekben egyaránt.

Láttam én már angol, német, francia nyelven kínált „társ-algást”, „zöccségárust”, több „szervízt”, „hüje” szomszédot panelház tűzfalán és persze feledhetetlen számomra az egyszeri országgyűlési képviselőbe „folytott” szó is. A kommentek világáról nem is beszélve, ahol röpke fél óra kalandozás után hajlamossá válok esélyesnek tartani az utolsó kenetre ékes magyar anyanyelvünket.

A felirat készítőjének mentségére szolgáljon, hogy üzenete a gazdaságos nyelvhasználat ellenére is közérthető, figyelemfelhívó jellege pedig cáfolhatatlan. Ott tartózkodásom alatt egyetlen gépjármű sem torlaszolta el a nagykaput. Persze az is vitathatatlan, hogy némi „utba”-igazítás az alkotóra is ráférne. Hiszen láthatóan iskolás évei során egyszer sem volt útban neki A magyar helyesírás szabályai című kötet.