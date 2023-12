A Dóm Szeged egyik legtöbbet fotózott turisztikai látványossága, egyben a város jelképe is. A vármegyénkben élők vélhetően mindannyian látták már legalább egyszer, a szegediek pedig azt gondolhatják, minden szögből ismerik. Így azonban, ahogy fotóriporter kollégánk megörökítette, minden bizonnyal csak nagyon kevesen tudnak rátekinteni. És nem csak azért, mert a kép elkészülte óta állványok takarják a torony egy részét, hanem azért is, mert erre a magaslati pontra kevesen juthatnak ki. A kémiai intézet erkélyéről készült egyébként a felvétel, melybe Gémes Sándor egy régi lámpát is komponált.

Első ránézésre akár azt is hihetnénk egyébként, hogy az óriáskerék egyik kabinja billent meg kissé furcsán – ami persze nem ilyen rozsdás, de alakra annak kapszulái is hasonlók. Szóval aki mégis szeretne egy hasonló kompozíciót készíteni, kis leleményességgel a karácsonyi vásárban reprodukálhatja kollégánk felvételét. A napsütés és az üres tér persze nem lesz adott hozzá, de egy ünnepi verzió is legalább ilyen kellemes hangulatot hozhat a képre – még ha hasonló nyugodtságot nem is. Ha van kedvük, készítsenek egy hasonló képet, ha tudnak – biztos, hogy egyedi képeslapot tudnak vele küldeni szeretteiknek a karácsonyváró Szegedről.