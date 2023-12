Minden évnek megvan a divatja, amit egy évvel előre mutatnak be a Frankfurti Világkiállításon. Idén az arany a fő irányvonal – mondta el a szakember. Hozzátette, ennek kiegészítője lehet a smaragdzöld, az éjkék, a fekete és ezek kombinációja is. – Ezek a színek nem csak a díszekben, de a fenyők árnyalatában is megjelenhetnek: a pezsgőarany és a fekete műfenyő is trendi ebben a szezonban