A Délmagyar Podcast aktuális műsorában Novák Ádámmal, a REÖK Cukrászda mestercukrászával beszélgetünk. Novák Ádámot többek között arról kérdezzük, hogy milyen a tökéletes bejgli, milyen körülmények között készíthetünk magunk is kiválót. Emellett szó lesz arról is, hogy melyek a közkedvelt bejgli fajták. Vajon a mákos, a diós vagy az ínyenc különlegességek a vásárlók kedvencei? Novák Ádám csapata szaloncukrokat is készít, ez azonban még kezdeteinél jár náluk. Mégis lehet már tendenciákat levonni, hogy milyen a vásárlási kedv szaloncukor tekintetében. Ebben az interjúban beszélgetünk díjakról, elismerésekről és arról is, hogy mitől válik egy mestercukrász igazi mesterévé a szakmájának.