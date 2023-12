Szentes 1 órája

Ezüstgerely díjat ért a diszkosz

Diszkosz a diszkoszban című képével egy ismerőse ajánlására nevezett be az Ezüstgerely díjra Vecseri Ferenc, azaz Fred, és meg is nyerte a rangos elismerést az amatőr kategóriá­ban. Korábban jelentek meg képei a National Geographic magazinban is, de csupán hobbifotósnak tartja magát, aki sokszor szerencsés, hogy ott lehet egy fantasztikus pillanatnál.

Diszkosz a diszkoszban. Fotó: Vecseri Ferenc

Vecseri Ferenc Diszkosz a diszkoszban című fotója nyerte az amatőr kategóriában a Nemzeti Sportügynökség által kiírt Ezüstgerely díjat, a több mint hatvanéves múltra visszatekintő, patinás művészeti elismerést. Eredetileg az animációkészítés volt a nagy szerelmem, a nagy klasszikusok, a Star Wars és a Jurassic Park hatására kezdtem megismerkedni ezzel a területtel, egy ideig tanítottam Budapesten animációsfilm-készítést és számítógépes grafikát, de azóta inkább a fotográfia területén tevékenykedem – mondta a szentesi fiatalember. Hogy miért jött vissza? Talán el sem mentem, a legfontosabb, hogy akkoriban a családi helyzet miatt tértem haza. Ide születtem, nem is kívántam elmenni messzebbre, mert ha elmész, akkor kapsz valamit, de el is vesz tőled, ezt mérlegre kell tenni. Kinek mi a fontos, nekem az volt a fontos, hogy nyugalom vegyen körül – magyarázta a fotós berkekben Fred néven ismert fiatalember.

Több képét is kiállította már a National Geographic, il­­letve a Bayer Fotókiállításon is bemutatkozhatott a Millenáris Parkban, de volt kiállítása a városi könyvtárban is, legutóbb, 2020-ban egy Japánról szóló tárlata, számára azonban kiemelkedik pályáján a Bese Laci bácsiról készült fo­­tósorozata: a feketekerámia mes­­terének munkássága, élete ugyanis nagyon értékes pillanatot adott a közös munkájuk során – idézte fel Feri.

Nem sportfotós, de egy sportfotóval érte el legutóbbi sikerét. Egyik barátom édesapja Benkő István, aki rendszeresen szervez itt, Szentesen országos és nemzetközi szintű atlétikai versenyeket, nekik szoktam fotózni. Kibújik a szög a zsákból néha, mert a sportfotózásnak elég komoly technikai minimális követelményei is vannak, nyilván én nem rendelkezem hatalmas objektívekkel. Azonban a sport- és a természetfotózás sok esetben fedi egymást, sima optikával, egyszerű géppel kimentem, és készítettem képeket a diszkoszvetőkről. Amikor az ember egész nap kint van, nyilván nem kell mindenkiről száz fotót csinálnia, és akkor néha eljátszogatok, mert kibújik az emberből a természete, én is sportot űztem abból, hogy el tudok-e kapni érdekes pillanatokat – magyarázta.

Az Ezüstgerely-pályázatra egy ismerőse, Sebők Tamás hívta fel a figyelmét, a beküldendő képére abban a sorozatban talált, amit az idén már öt­­venéves, jubileumi szentesi dobógálán készített. Esett az eső a versenyen, és amíg újra nem kezdik, szokásosan addig is mindenki melegen tartja az izmait, őrült mennyiségű dolog kombináció­jára van szükség, hogy valaki jól teljesítsen, és pont egy ilyet elkaptam, amikor a diszkoszt próbálgatta egy atléta, a dobókörben meg pocsolya volt, abban tükröződött az alakja – mesélte.

Nem tudja, lesz-e utóélete, akár neki, akár a képnek to­vábbi karrierje a sportfotózás terén, eddig sem gondolkodott ilyesmiben. Mindent fotóz, de amit mostanában nagyon szeret, azok a különleges képek. Azt vallom, bárhol lehet bárkiről, bármiről jó képet csinálni, de hogy éppen ott legyél, ahhoz a kozmikus együttállásnak kell meglennie – mondta.

Vecseri Ferenc a Hangversenyközpontban dolgozik, ahol szintén gyakran előkerül a fotóapparátusa, minden koncertet dokumentál fotókon. Az, hogy véletlenül a munkahelyemen is fotózok, akár a zeneiskolában, akár a Hangversenyközpontban, az már csak egy hozadéka a munkámnak – jegyezte meg.

