Hatodik alkalommal rendezte meg Hódmezővásárhelyen a Tiszta Szívvel Egyesület a SzeretetSüti jótékonysági akciót. Ezúttal a helyi mentősöket segítenék a bevétellel.

Finom illatok terjengtek a református ótemplomban, ahol a hagyományok szerint a SzeretetSüti akciót megrendezik. Egy kivétel volt, akkor, a koronavírus miatt csak online lehetett süteményvásárt tartani.

Ez már a hatodik SzeretetSütink

– mondta Lázárné Megyeri Zita, az egyesület elnöke. Hangsúlyozta, a vásárhelyiek az első pillanattól fogva magukénak érezték az akciót. Most is vannak, akik négyféle süteménnyel érkeztek. Remélte, hogy idén is sok vásárló lesz. A jó hangulatról fellépők is gondoskodtak, a szervezők forralt borral és meleg teával várták az érkezőket. Az előző évek tapasztalata alapján mindig többen visznek süteményt, mint ahányan előzetesen regisztrálnak. Ottjártunkkor már a vásárlók is szépen gyülekeztek. Voltak, akik hazavitték a finomságokat, mások pedig beszélgetés közben a templomi padsorokban fogyasztották el.