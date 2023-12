Évek óta biztos pont a hazai fesztiválnaptárban, hogy a Szegedi Ifjúsági Napok zárja a fesztiválszezont, évről-évre nagyobb érdeklődés mellett. A Coca-Cola SZIN-re örömmel érkeznek világsztárok is, és ez a hazai pop-rock-rap élvonalának nagy „gyűjtőhelye”, ahol elbúcsúztatják a buliévadot. A programot jövőre augusztus 28-31. között rendezik meg a Szegedi Partfürdő területén, a Tisza-partján és a szervezők megérkeztek az első fellépők bejelentésével is. Az már biztos, hogy a trance mozgalom zászlóvivője, Armin van Buuren és az I believe című slágerével toplistássá vált lengyel származású német Kamrad is ott lesz.