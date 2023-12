Év végi szomszédolás

A lélegzetelállító havas tájakért sokan szívesen autóznak át a szomszédos országokba: kedvelt úti cél Erdély, a kis Ausztriaként emlegetett Szlovénia, az osztrák tartományok, Stájerország, Burgenland, a szolgáltatások minősége és az árazás mindenütt példaértékű. A síelés is vonzó, de annak inkább januárban jön el az ideje. Például a szerbiai Kopaonik roppant felkapott – sorolta Zsebők Tamás, a szegedi Z(s)eppelin Utazási Iroda vezetője.

A belföldi desztináció ilyenkor kevésbé felkapott. Igaz, a Sopron környéki, 3–4 napos csomagajánlat kapós, de főleg a szomszédos Burgenland miatt. A hazai szilveszteri ajánlatokra jellemző, hogy például egy négycsillagos szálloda 4 nap, 3 éjszakára szóló csomagja annyiba kerül, mint egy ötnapos buszos kirándulás idegenvezetéssel együtt Toscanában

– összegzi az utóbbi évek tapasztalatait Zsebők Tamás, nem tagadva, azért belföldön is van hová menni télen.

Síkságról hegyekbe

Alföldi ember, ha teheti, leginkább a hegyek felé veszi az irányt. Időjárás függvényében nemcsak ősszel, hanem télen is csodás élmény a Mátra és a Galyatető, illetve a Bükk. A Balaton-felvidék panorámáját a hidegebb hónapokban is megcsodálhatjuk: ilyenkor nincs nagy tömeg, a szolgáltatók közül is kevés érhető el, de baráti csevejhez a kellemes vendégházak tökéletesen megteszik. A Mecsek, illetve Pécs környéke ugyancsak kedvelt túrahelyszín.

Gyógyfürdős lazítás

A Szeged környéki utazók általában 100 kilométeren belül keresgélnek. Gyakori, hogy az 1–1,5 órás autózással elérhető desztinációkat keresők nemcsak egynapos kirándulásban gondolkodnak, hanem a télen különösen kedvelt wellnesszel – szaunával, gyógyfürdőzéssel és egyéb kezelésekkel – egybekötött családi kiruccanást tervezgetik. Megéri, hiszen az elmúlt években a hazai fürdőturizmus szépen fejlődik, a fürdők szolgáltatásai egyre színvonalasabbak. Nagyon kedvelt a harkányi gyógyfürdő, a környéken Mórahalom, de a kecskeméti fürdőkomplexum is sokat változott. Az Orosháza melletti Gyopárost sokan dicsérik. A nagyobb távolságoknál a szállás kérdése is felmerül. A kínálat bőséges, hiszen egyre több a magánszállás a piacon.