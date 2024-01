Hogyan lehet haverkodással pénzt keresni? Miként viszonyulnak a gyermekvállaláshoz a férfiak? Le lehet-e győzni egy sakknagymestert? Ilyen kérdésekre adnak választ a következő nap szegedi programjai, amelyekből ismét Timár Kriszta és Arany T. János kollégáink szemezgetnek.

De szó esik még ajánló podcastunkban egy jótékonysági vacsoraestről és egy jótékonysági színházi előadásról is, és természetesen filmekről. A mozik kínálatában is találtak ugyanis végre értelmezhető alkotást újságíróink, így végre azt is jó szívvel tudják ajánlani. Hallgassák meg, milyen eseményekre érdemes szerintük időt vagy pénzt áldozni, és ha kedvet kapnak, látogassanak is el ezekre.