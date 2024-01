A Délmagyar podcast legújabb műsorában Szeghalmi Zsolttal, jogásszal és fordítóval beszélgetek, aki már kétszer is végig járta a Szent-Jakab zarándokutat, azaz az El Caminot. Az utat régen vallási okokból tették meg az emberek, melynek utolsó állomása a Santiago de Compostela Spanyolországban. Manapság már bárki belevághat ebbe az akár több hónapig is tartó útba, amelynek számos indítéka lehet, például önkeresés, kapcsolatépítés vagy éppen elvonulás a mindennapokból. A zarándokok egy zarándokútlevéllel indulnak el, amelyet pecsétekkel töltenek meg az arra kijelölt megállóhelyeken - ezzel is igazolható, hogy valóban megtette valaki a nem mindennapi utat. Hogy mit érdemes magunkkal vinni, milyen erőpróbák várhatnak egy-egy zarándokra, milyen kalandokba sodródott beszélgetőtársam, Zsolt, illetve, hogy mennyi idő alatt és mekkora összeggel zsebünkben érdemes megtenni ezt a zarándoklatot? Minderről beszélgetünk Szeghalmi Zsolttal.