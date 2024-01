A nagyszülők sufnijában hánykolódott sublót, a szívhez nőtt, jól bevált tálaló, a házvásárláskor hátrahagyott konyhabútor manapság joggal értékelődik fel azok szemében, akik ügyesen bánnak az ecsettel. Egy családi házba készült vadonatúj konyhabútorért akár 1,5-2 milliót is elkér az asztalos, míg az újrafestett bútordarab ismét a lakás dísze lehet, mindössze 30-40 ezer forint ráfordítással. Persze ez így nem teljesen igaz, hiszen az idő pénz, főleg, ha ügyes kezű szakemberre bízza az ember a türelmet és szépérzéket igénylő renoválást. De még a munkabérrel együtt is jóval kevesebből megúszható a dolog, ráadásul a végeredmény egy igazán egyedi, mutatós bútor lehet.

Konyhába csak tartósat

A konyhabútor felújításánál érdemes számolni a helyiségben gyakran előforduló gőzzel, párával, sérülésekkel, karcolásokkal, ezért a festés előtti alapozást ne spóroljuk ki

– tanácsolta Jung Orsi lakberendező, bútorfestő. Ha a mostanság divatos krétafestéket visszük fel a felületre, akkor az alapozás szükségtelen, viszont fontos, hogy a festékréteg lezárását szolgáló wax helyett több réteg lakkal tegyük tartóssá az eredményt. A krétafesték nagy előnye, hogy gyakorlatilag bármilyen zsírtalanított, portalanított felületre felvihető csiszolás nélkül, és nagyon könnyű vele dolgozni, mert remek a fedőképessége, ráadásul, ha meguntuk a színét, 1-2 év után egy divatosabb színnel átfesthető.

Passzoljon a környezethez

A mosószeres lemosás után tehát jöhet a krétafesték! Azért ez sem ajánlott minden bútorhoz: a rusztikus hatáskeltésre kiváló anyag egy modern, magasfényű bútorokkal berendezett lakásba nem illik. A bútor adottságai, stílusa is meghatározza, milyen jellegű festékkel mázoljuk újra. Egy régi, ónémet tálalónál általában okafogyott a lakozott hatásra hajtani. Ilyenkor az antikolás vagy a diszkrét homogén jelleg jöhet szóba – no meg persze a krétafesték, amellyel még a bútoron hagyott ecsetvonások is csak fokozzák a hatást.

Ugyanakkor a bútorlapból készült darab sem mutat jól rusztikus, mesterségesen megkoptatott vagy éppen népművészeti berendezési tárgyként. Itt inkább hagyjuk a krétát, helyette selyemfényű, akriltartalmú festéket válasszunk, amely könnyen és jól terül a felületen. Ennél a festés előtti csiszolás vagy a hídképző alapozás elhagyhatatlan.

Ezeket vegyük meg

A felület-előkészítéshez krétafestéknél szivacs, mosószer szükséges. Más bútorfestéknél csiszolni kell, ezért vegyünk csiszolópapírt, esetleg csiszológépet is. Egyenetlen felülethez ecset, egyenleteshez henger használható. Az ecseten nem érdemes spórolni, minőségit válasszunk: a bútorra száradt ecsetszőr rosszul mutat. Alapozót az akrilfesték felvitele előtt használjunk. A wax és a lakk a krétafestékréteget fixálja és egyben tökéletes vízlepergető.