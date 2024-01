A mi generációnk nem nagyon őrizte meg gyerekjátékait, ezért értékesek

– véli a férfi, aki elmesélte, a Petőfi utcai trafikos valóságos kincsesbánya volt a hetvenes, nyolcvanas évek gyerekeinek szemében, de sajnálatára mindössze egy műanyag úthenger, és három darab Schenk-katona maradt meg neki.

Az eredeti Schenk nagy kincs

A család gyerekeinek játékai alapján jöttek elő az emlékek saját gyerekkorának elfeledett játékairól. Elkezdett utána járni, és azt vette észre, hogy már szenvedélyévé vált a régi játéktárgyak gyűjtése. Távirányítós Wartburg, indiánfejdísz, Winnetou-puska mellett különösen a tavaly elhunyt Schenk Károly öntőműhelyéből kikerült katonák izgatták, a játékkereskedő több évtizeddel ezelőtt a nyugati Playmobil-figurákat kopírozta le, és tette elérhetővé a magyar gyerekek számára. 1978 és 19995 között ráállt a német eredetihez szinte megszólalásig hasonlító figurák gyártására, és a „magyar Playmobil” kultikus játékká nőtte ki magát, a Schenk-katonákat a gyűjtők azóta is szenvedélyesen kutatják.

Fotó: Darók József

Zoltán eredeti darabokat és a sorozatgyártásban készült mai utódokat is gyűjti, így már legalább 3000 darabnál tart. Csere-bere és vásárlás útján is gyarapodik a kollekciója. Nem is tudná megsaccolni, mennyit érhet, de árfolyamokat megtudtunk tőle: a Playmobilból 100-tól 5 ezer forintig terjed egy-egy figura ára, egy vár 60 ezer körül van, viszont a Schenk-féle termék ma már a szinte megfizethetetlen kategóriát képviseli, épp azért, mert régi és ritka: egy eredeti „kopasz”, vagyis minden felszerelés nélküli katona 800 forintot ér.

Játszani öröm, takarítani macerás

Négy középkori vár közrefog egy indián tábort, ezek állnak felépítve, de megelevenednek a Colosseum gladiátorjátékai, és egy western erőd és amerikai polgárháborúból Észak és Dél katonái is a különleges darabjai a gyűjteménynek. Nem tagadja, 52 évesen néha elfogja a játék öröme, mire felépít egy-egy tábort, vagy várat. A takarítás viszont macerás, egyenként kell óvatosan leporolni a hadsereget, ez úgy két napos munka.

Most kicsit megtorpant a gyarapodás, mert a férfi jelenleg álláskereső. Zoltán maga is előveszi kreativitását, és kedvére felszereli katonáit, de mindig bővül újdonságokkal is a gyűjteménye. A szekrényből eredeti társasjátékok is előkerültek, így a Gazdálkodj okosan! és a Gabi nevű egykori Trial-gyártmány. Egyébként rengeteg vágya maradt Zoltánnak, akit továbbra is megkereshetnek kidobásra ítélt, régi játékokkal, nála biztosan jó helye lesz.

Fotó: Darók József

Ovisokat is megajándékoz játékaival

Még akkor is bővítené játékbirodalmát, ha már alig fér tőlük, tényleg kinőtték a házat, a lakótérbe –bár a család elfogadja és támogatja szenvedélyét –nem viheti be őket, külön helyiségekben tárolja.

Azért a nagy becsben tartott Suzuki motor még elfér mellettük, ami a másik „élete

– jegyezte meg.

Már több óvodának szerzett örömet játékaival, előfordult, hogy 200 Kinder-tojás figurát ajándékozott oda, de a gyűjteményét is gyakorta felkeresik a Zoltánnal egykorúak, akik ma már unokáiknak mutatják meg, mivel játszottak gyerekként.

Éppen tegnap jártak nálam a Rigó-iskola koleszosai, akik nagyon élvezték a látogatást, a nevelők valóságos történelemórát tartottak itt nekik

– mesélte büszkén Zoltán.