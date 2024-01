Fontos alapköve a gépkezelők munkájának, hogy szigorúan be kell tartaniuk a gyártási ütemtervet és a megadott mennyiségeket. A feladatkörük része a dokumentáció is, beleértve a gépek üzemidejének, a leállásoknak és egyéb fontosabb eseményeknek a naplózását. Emellett a gyártási dokumentáció frissítéséből is kiveszik a részüket.