Cicás kávézó Szegeden, mi? Fogd meg a söröm – gondolhatnák a japánok, ha elolvasnák, milyen egyedi és cuki hely nyílt nemrégiben Magyarország legnapsütésesebb városában. Náluk ugyanis már évek óta divat az úgynevezett malacsimogató kávézó. Az első 2019-ben nyílt meg Tokióban, a szigetországban ezt további 9 nyitása követte. A Mipig coffee shopban simogatni, ölbe venni és játszani is lehet az állatokkal, amelyek áruk miatt sokak számára egyébként elérhetetlenek lennének, így azonban bármikor szeretgethetnek egy ilyen különleges jószágot.

Forrás: MTI

A cuki törpemalacok egyébként már az állatos kávézók továbbfejlesztett változatai, hiszen korábban létesítettek már baglyos, illetve sünis kávézót, sőt Tokióban létezik olyan vendéglátóhely is, ahol pingvinekkel, illetve olyan is, ahol kapibarákkal, azaz vízidisznókkal lehet találkozni. Sőt van már vidrás és repülő mókusos kávézó is. Ezek közös tulajdonsága, hogy a legtöbb helyen etetni, illetve simogatni is lehet az állatokat, sőt vannak, ahol az örökbefogadásra is lehetőséget adnak. A látogatók mindenesetre azt biztosan megtapasztalhatják, milyen érzés egy kisállatról gondoskodni, és persze közben egy baráti kávézást is megejthetnek. Aki tehát valami egyedi cukiságon gondolkozik, íme a példa: lehet még hova fejleszteni a kávézós vonalat.