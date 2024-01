95. születésnapján köszöntötték tegnap Zádori Gyuláné Margit nénit az Aranysziget Otthonban. A szépkorú ünnepeltet unokája, a család barátai és az otthon vezetősége, illetve Margit néni lakótársai és Bedő Tamás polgármester is felköszöntötte az intézmény kápolnájában a jeles napon. A polgármester egyúttal átadta Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját is, amelyen Margit néni szépen kibetűzte a szöveget és életkorát.

A néni kilenc éve költözött az Aranysziget Otthonba, előtte egész élete Pusztamérgesen telt, ahol 1929. január 18-án megszületett. Háztartásbeliként, háztájival foglalkozott. Férjét 1991-ben veszítette el.

Az ünnepeltnek az öt évvel ezelőtti kívánsága teljesült, hiszen hosszú életet kívánt magának. Ez a kívánság megvolt most is a gyertya elfújásakor, ami azt üzeni: a pozitív gondolkodás, az állandó jókedv, a mosoly az arcon mindenben segít. A mai napig szeret dalolni, zenét hallgatni. Unokája, Szekeres Sándor elmesélte, Margit néni régen szőlőt művelt, saját bort is készített. Az életben bármi adódott, mindent elfogadott, egyszerűen élt, kerülte az idegeskedést, és igyekezett sokat pihenni is.

Unokája egy volt pusztamérgesi utcabeli jó baráttal, Mulati Mihálynéval és a család jó ismerősével, Farkas Balázzsal érkezett az ünnepi eseményre, azonban a távolból is sokan – dédunokája, rokonai, és pusztamérgesi ismerősei – köszöntötték jelképesen a 95 esztendős nénit. A család külön köszönetét fejezi ki a Dobozy Ügyvédi Irodának Szegeden, a mórahalmi gyámhivatalnak, a Homokháti Szociális Központ pusztamérgesi dolgozóinak, Bakos János pusztamérgesi háziorvosnak és az Aranysziget munkatársainak.