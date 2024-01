Helyi életstílus 1 órája

Párizsban tanított a szegedi egyetemista

Kétszer is elnyerte a Körösi Csoma Sándor Program ösztöndíját a Csongrádon született, és a Szegedi Tudományegyetemen végzett Győri Ágota. A fiatal nő ennek köszönhetően már több helyen is járt a világban, például Párizsban, de volt Új-Zélandon is.

Új-Zéland és Franciaország is hatalmas élmény volt Győri Ágotának. Fotó: Győri Ágota

Először 2018-ban nyertem el a Körösi Csoma Sándor Program ösztöndíját, akkor kilenc hónapot tölthettem le Franciaországban, a párizsi magyar iskolában. Tavaly pedig már Új-Zélandon, Aucklandban dolgozhattam – mondta lapunknak Győri Ágota. A fiatal nő Csongrádon született, és a Szegedi Tudományegyetemen szerzett diplomát. Elmondta, hogy a program célja a magyar diaszpóra megszólítása, közösségi és kulturális életének a megszervezése. Fotó: Győri Ágota Ilyen például a magyar nyelvismeret fejlesztése és szinten tartása, vagy a bekapcsolódás az ottani iskolai eseményekbe. De szerveztem programokat, írtam pályázatokat is – tette hozzá Győri Ágota. Érdekes, hogy amikor Párizsban tanított, a kijutásnak nem volt feltétele a nyelvtudás. Ezt akkor a Miniszterelnökségen azzal indokolták, hogy úgyis magyarok között lesz majd, és magyarokat fog tanítani. De persze Ágota már akkor is beszélt angolul és olaszul, úgyhogy meg tudta értetni magát a francia fővárosban. Nagyobb változást hozott azonban az életében az új-zélandi ösztöndíj, hiszen az ország nagyon messze van Európától. Teljesen másképp éltem meg a két kiküldetést. Ennek szerintem az egyik oka az, hogy a francia és az új-zélandi között öt év telt el. Amikor Párizsban jártam, akkor voltam először huzamosabb ideig távol a családomtól és barátaimtól. Ráadásul ugye az volt az első ilyen programom. Auckland-ben viszont már tudtam, hogy mit és hogyan lehet elintézni például a kiutazás előtt – mondta a fiatal nő. Az ösztöndíjasokat egyébként mentorok is támogatják. Ők a kinti magyar közösség tagjai, és a hétköznapi dolgokban is segítik a kiérkezőket. A programokban, főképpen az új-zélandiban leginkább azokat a fiatalokat szólította meg, akik akár kalandvágyból, akár a munka miatt költöztek a távoli országba. Ők vevők arra, hogy egy-egy közösségi programon részt vegyenek. Természetesen nem csak tanított a hónapok alatt Győri Ágota, hanem volt lehetősége élményeket is szerezni. Ezekről azt mondta, hogy nem könnyű kiemelni akár csak egyet is. Ha az aucklandi időszakról beszélünk, akkor az egyik legkedvesebb program az általam szervezett kocsmakvíz volt. Ebben harminc magyar vett részt. De volt egy érdekes wellingtoni program is. Ez egy magyar fesztivál volt, hazai ételekkel, Rubik kockával, és aki akart, még karikás ostorral is csattogtathatott – mesélte. Fotó: Győri Ágota A Kőrösi Csoma Sándor Program egyébként nyitott. Győri Ágota azoknak ajánlja, akik nem félnek a kihívásoktól, a változásoktól, és vágynak az új lehetőségekre, valamit könnyen szót értenek más emberekkel. Ez a 8-9 hónap mindenkinek örök élmény marad.

