Mérlegképes könyvelő

Könyvelőre minden vállalkozásnak szüksége van. Nem meglepő tehát, hogy ez az egyik leggyakrabban hirdetett pénzügyi munkakör, többek között a gyöngyösi régióban is. Mindezt megerősíti a városra és környékére specializálódott GyongyosAllas.hu kínálata is, ahol már többször is feltűnt a mérlegképes könyvelő állás a pénzügy, számvitel, kontrolling kategória alatt.

A munkakör valamennyi esetben széleskörű pénzügyi és számviteli feladatokat foglal magában. Egy könyvelő ugyanis felelős többek között a számlák és bizonylatok rögzítéséért, a könyvelésre kapott számlák ellenőrzéséért, az adóbevallások összeállításáért, valamint az éves beszámoló elkészítéséért is. Ezenfelül kapcsolatot tart az illetékes hatóságokkal (pl. adóhatóság), olykor a beszállítókkal, valamint a vállalat vezetőjével is. Utóbbi számára kérés esetén különböző kimutatásokat készít, valamint tájékoztatja a vállalatot érintő esetleges könyvelési vagy adózással kapcsolatos változásokról.

Bérszámfejtő

A bérszámfejtők azok a szakemberek, akik dolgozók bérezési és juttatási ügyeinek kezeléséért felelnek a vállalkozásoknál, szervezeteknél. Könnyen belátható tehát, hogy munkájuk nagy jelentőséggel bír, amellyel járó feladatok ellátásra Gyöngyösön is adódhat lehetőség. Ezen feladatok közé tartozik például a munkaszerződések és dokumentációk kezelése, amelynek során a bérszámfejtők gondoskodnak a munkaszerződések, munkáltatói nyilatkozatok és más szükséges dokumentumok megfelelő vezetéséről.

Megkerülhetetlen feladatuk továbbá a teljeskörű bérszámfejtés, azaz kiszámolják a dolgozók bérét és egyéb juttatásait, beleértve a túlórákat, cafeteria-elemeket és más juttatásokat. Figyelemmel kísérik ezen felül a munkavállalók és a vállalkozás által fizetett adókat és járulékokat, illetve karbantartják és frissítik a munkavégzéshez használt bérszámfejtő szoftvereket. Ezek mellett pedig rengeteg dokumentációs tevékenységet is végeznek, ami alatt értendő többek között a munkaidő nyilvántartások vezetése, illetve a bérszámfejtési dokumentációk és jelentések elkészítése is.

Pénzügyi ügyintéző

Mindezek mellett pedig a pénzügyi ügyintézői munkakörök is ideális elhelyezkedési célként szolgálhatnak a pénzügyi területek iránt érdeklődők számára Gyöngyösön. A munkakör betöltőire változatos feladatok várnak, hisz a pénzügyi ügyintézőknek egyebek mellett a számlázásból, a készpénzkezelésből (pl. házipénztár vezetése), illetve a banki tranzakciók indításából és rögzítéséből is ki kell venniük a részüket.

Ezenkívül tevékeny szerepet vállalnak a különböző pénzügyi jelentések elkészítésében is, amelyek a döntéshozókat segítik a munkájukban, az irányok kijelölésében. Sőt, a munkájuk rengeteg ad-hoc jellegű teendővel is kiegészül, amelyek egyrészt a pénzügyi adminisztrációt támogatják, másrészt a pénzügyi folyamatok fejlesztését segítik elő.