Ha az orchidea szót halljuk, trópusi álomnyaralásunk elképzelt helyszíne villan be, vagy a nagyobb üzletekben kapható, akár több hónapon át virító, lenyűgöző színvilágú lepkeorchidea. Ez utóbbi könnyű tartása miatt is nagy népszerűségnek örvend. Kevesen tudják, hogy a Kárpát-medencében is több mint ötven orchidea-faj őshonos, amelyek nem kevésbé szépek, mint meleg égövi rokonaik. Egyébként az orchideafélék azért is különlegesek, mert ez a növényvilág legnagyobb fajszámú családja.