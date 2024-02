Nem mindennapi kalandba keveredett Delta, a hódmezővásárhelyi tűzoltóság szolgálati macskája. Az Országos K0atasztrófavédelmi Igazgatóság számolt be szerdán arról, hogy Kovács Ferenc hódmezővásárhelyi tűzoltóparancsnok a következő üzenetet küldte nekik: „

A Delta-művelet sikerrel zárult, a macska állomáshelyén!

Delta cica ugyanis fogta magát két hete, és egyszer csak lelépett a vársárhelyi tűzoltóktól, ahol már egy jó ideje a napjait töltötte.

Fotó: Katasztrófavédelem

Azt írták, hogy Deltának számos oka lehetett a dezertálásra: előfordulhat, hogy a déli szél zúgása késztette vándorlásra, vagy a város híres szülöttjének, Bessenyei Ferencnek a nyomdokaiba lépve kereste a világot jelentő deszkákat, de az sem lehetetlen, hogy a kilátásba helyezett ivartalanítás elől próbált meg meglépni.

Tehát Delta útra kelt, sétált, közben lepkézett is volna, ha éppen szezonja van. De mert nem volt, máshogy kellett megszereznie a napi betevő izgalmat. Ezt az izgalmat a tűzoltóságtól nagyjából három kilométerre lévő Béke-telepen találta meg. Deltának a kalandvágyon kívül mázlija is volt, egy kedves, macskaszerető család befogadta a kóbor jószágot, nehogy baja essen. Ők nem tudták, kivel állnak szemben, nem követték a közösségi felületeken Delta életét, csak otthont adtak neki és szerették. A macska kiváló ellátást kapott, a parancsnok szerint fel is szedett valamennyit, de ez a sztori szempontjából nem lényeges.

Fotó: Katasztrófavédelem

Ami lényeges, hogy a városszerte ismert, lángnyelvhomlokú bundást a hirdetésekből felismerte Nagy Krisztián, és azonnal intézkedett. Az intézkedés pillanatában Delta éppen egy fa ágán ült, de a hívásra készségesen odament a korábbi kéményseprőhöz.

Ezután Krisztián, karján a már visszavonhatatlanul celeb Deltával családostól besétált a tűzoltóságra, ahol hatalmas volt az öröm. Előkerültek az időközben elpakolt macskafelszerelések, készültek fényképek, mindenki megcirógatta a csillogó bundájú, kicsit kikerekedett csavargót, vagyis helyreállt a világ rendje.

Az ivartalanítástól azonban továbbra is tartania kell a sztármacskának.