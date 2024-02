Természetesen fontos szerepet kaptak a délutánon a jelmezek, melyekből versenyt is rendeztek. Voltak itt favágók, Harry Potterek, szellemek és ördögök is, sokakat még a barátok sem ismertek fel a rejtélyes maszkok alatt. De a báli szezont is megidézték azzal, hogy az első bálozó fiatalok – a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola nyolcadikosai – táncot mutattak be. Az ünnepségen felléptek a helyi óvodások és bölcsődések is, a napot pedig kötetlen beszélgetéssel zárták, melyhez az önkormányzat fánkot, forralt bort és teát biztosított.