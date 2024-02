A CityRocks hazai és nemzetközi sikereit követően 2019 után idén újra a hírös városba viszik a produkciót, mégpedig egy háromnapos fesztivál formájában. 2024. május 16 és 18 között sok koncerttel, meglepetéssel, speciális programelemekkel készülnek. Kecskemét több helyszínén is megjelennek: lesz koncert a belvárosban, 50-60 zenész közreműködésével indítanak Rockkamiont, ami mozgó rock koncerttel járja majd a várost. A CityRocks több száz tagú zenekara egy esti megvilágított látványos flashmobbal készül. Vendégként érkezik az idén 35 éves Tankcsapda, a Road zenekar külön meglepetésekkel itt ünnepli 20 éves jubileumát, jön a Depresszió, a Fish!, a Mobilmánia Vikidál Gyulával kiegészülve, a tribute/cover zenekarok pedig gondoskodnak, hogy az AC/DC, a Rolling Stones, a Black Sabbath, a Guns ’N’ Roses, a Rage Against The Machine legnagyobb slágerei is megdörrenjenek a szabadidőközpont területén. A fesztiválon természetesen a „hazai” csapatok is fellépnek, így lesz koncertje a KIES-nek és a Nova Prospectnek is. Kecskemét város támogatásának köszönhetően, a CityRocks korábbi eseményeinek megfelelően a fesztivál teljes programja belépőjegy nélkül, ingyenesen lesz látogatható. A szervezők remélik, hogy ezen a fesztiválhétvégén ismét a hazai rockzene fővárosává változtathatják Kecskemétet. A CityRocks Produkció hamarosan nyilvánosságra hozza a fesztivál részletes, teljes programját. A flashmobon résztvevő zenészek számára is napokon belül indítják a jelentkezést.