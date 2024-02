Még tart a jelentkezés a Tündérszépek országos szépségversenyre: a Mediaworks Magyarország Zrt. továbbra is keresi az ország legszebb hölgyeit. Ahogyan már korábban is beszámoltunk róla, a Délmagyarország profi fotózással segíti a jelentkezőket: akinek nincs még saját portfóliója, annak műtermi körülmények között elkészítjük azokat a felvételeket, melyekkel részt tud venni a megmérettetésen.

Hamarosan el is indulnak ezek a fotózások, hiszen folyamatosan érkeznek a nevezések. És bár fotósaink nyilvánvalóan mindenkinek a legjobb arcát igyekeznek majd megmutatni, nem árt, ha a hölgyek is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a legragyogóbb formában álljanak a fényképezőgép elé. Az alábbiakban néhány egyszerű, otthoni trükköt mutatunk, hogy csodakrémek és drága kozmetikai beavatkozások nélkül is gyönyörű lehessen mindenki ezen a fontos napon.

A szem alatti karikáktól a legegyszerűbb módon két teafilter segítségével is meg lehet szabadulni. Főzd ki a teafiltereket, majd tedd őket félre egy éjszakára. Reggel helyezd a szem alatti karikákra 10-15 percre. A tea csökkenti a duzzanatot és a gyulladást, éppen ezért ez az egyik leghatékonyabb és leggyorsabb módszer. Túl sokáig­ azonban ne tartsd a filtert a bőrödön, mert a tea kiszárítja a bőrt.

Bár még hűvös az idő és a zárt cipők eltakarják a lábakat, a fotózáson bizony jó eséllyel azt is meg kell majd mutatni. Ha úgy látod, a sarkadon berepedezett a bőr, egy félbevágott citromot tegyél a sarkadra, majd húzz rá egy zoknit és hagyd rajta 30 percig. A kezelés végén az érintett területet kend be hidratálókrémmel, ami segít tovább megőrizni a bőr puhaságát. Az ajkaidat is hasonlóan egyszerű széppé varázsolni a téli igénybevétel ellenére is: kevés fogkrémet és mézet keverj össze, majd egy puha sörtéjű fogkefe segítségével dörzsöld be vele az ajkaidat 3-5 percig. Fontos, hogy finoman, könnyedén végezd a radírozást.

Kellemes szépülést kívánunk és mindenkinek sok sikert a Tündérszépek megmérettetésén.