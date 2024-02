Meglehetősen nagy meglepetés érte fotós kollégánkat, amikor valamelyik nap, fényes nappal azt látta, hogy a szegedi Ág utcában egy karvaly csapott le egy galambra. Ragadózómadarakat eddig nem nagyon láttam a nagyobb városokban, főleg nem a lakótelepi környékeken. De persze, ahogy szinte mindenre, erre is van magyarázat, sőt! Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád-Csanád vármegyei helyi csoportjának titkára azt mondta lapunknak, hogy a karvaly egy viszonylag kistestű ragadozó madár, és egyáltalán nem ritka, hogy előfordul a nagyvárosokban, főleg a téli időszakban. Ilyenkor a madáretetők környékén is rendszeresen látni őket, igaz nem a magokra, hanem a madarakra utaznak, ragadozómadár lévén.

Fotó: Gémes Sándor

Tokody Béla azt is elmondta, hogy az apró madarak elejtésére specializálódott ragadozó, városi környezetben is költ. A két nem közötti méretkülönbség kifejezett, a tojók nagyobbak. Magyarországon általánosan elterjedt faj. A hazai állomány állandó, télen észak-európai madarak is érkeznek hozzánk. Általában verebekre, vagy rigókra pályázik, de ahogy a fotónkon is látszik, a lustább, jó húsban lévő galambokat sem veti meg.