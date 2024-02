Tudjuk, sok gyönyörű hölgy azért nem jelentkezik szépségversenyekre, mert azokkal kapcsolatosan számos sztereotípia, illetve tévhit kering. Éppen ezért most összegyűjtöttünk néhány érvet, miért érdemes nevezni a Tündérszépek országos megmérettetésre.

Például azért, mert az első két fordulóban csupán fotók alapján dől el a továbbjutás sorsa. Nem kell zsűri előtt felvonulni, nem kell egyből nyilvánosan szerepelni, így ez azoknak is jó ugródeszka lehet, akiket eddig visszatartott, hogy ha kiválasztják őket, egyből egy showműsorban, rengeteg ember előtt kell megmutatni magukat. A Tündérszépek portfóliójuk alapján mutatkozhatnak be az online térben, vagyis úgy szereznek országos ismertséget, hogy tulajdonképpen csak néhány jó fotóra van szükségük. Azt pedig ugyebár biztonságos, nyugodt környezetben lehet elkészíteni, akár lapunk fotósai is segítenek ebben, aki igénybe veszi a felkínált stúdiófotózást. Mire tehát kiválasztja a zsűri a döntősöket, már hónapok óta szokják a nyilvánosságot, ráadásul egy felkészítő tábor is a rendelkezésükre áll, hogy megtanuljanak mindent, amire a döntős szerepléshez szükségük lesz.

A verseny alatt olyan barátságokat is köthetnek a résztvevők, amelyek akár egy életre is szólhatnak. A felkészítő táborban a lányok gyakran a második családdá válnak egymás számára, vagyis erre a versenyre az sem igaz, hogy folyamatos cicaharcok övezik a felkészülést. Mindezeken túl pedig egy nagy kalandban vehet részt mindenki, aki él ezzel a lehetőséggel. A versennyel kinyílik egy teljesen új világ, a résztvevők egy nagy önismereti túrán vehetnek részt általa és még önbizalmukat is megerősíthetik. Mindehhez pedig nem kell mást tenni, csak kitölteni a jelentkezési lapot a tunderszepek.hu weboldalon keresztül.