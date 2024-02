Ez már a hetedik Dorozsmai Böllérnap, annyi különbséggel, hogy sajnos a jogszabályok miatt nem tudtuk itt helyben feldolgozni a sertést, így az most elmaradt. De persze a kolbászsütő versenyt megrendeztük, amire csaknem negyven csapat nevezett

– mondta lapunknak a körzet önkormányzati képviselője a helyi művelődési ház udvarán, miközben éppen a csapatokat látogatta végig.

Ruzsa Roland azt is elmondta, hogy már kora délutánig nagyjából ezer ember fordult meg a rendezvényen. A képviselő szerint fontosak a hasonló, közösségépítő rendezvények, és ezeket szeretik is a dorozsmaiak, akik nagyon szorgalmasak.

Nekem pedig az az egyik feladatom, hogy hétvégente tartalmas programokon pihenhessék ki a hétköznapok fáradalmait

– fogalmazott a képviselő.

A mostani eseményen kapta meg először az első helyezett a Börcsök Szilveszter kupát. Börcsök Ferenc korábban Dorozsmán dolgozott, és ő volt a helyi rendezvények főszakácsa is általában.

A kolbászokból mi is kóstoltunk, főleg mert régi jó ismerősünk, Árendás Péter egyébként nem engedte volna elhagyni a helyszínt. De nem bántuk meg, készültek igazán finom kolbászok is. Árendás Péterék két baráti társasággal is érkeztek, de az ő feladata inkább közszolgálati jellegű volt: azt vállalta, hogy kisüti a csapatok kolbászait, és még minden mást amit az udvari kemencében ki lehet.