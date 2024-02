A szépségversenyek hosszú évtizedek óta biztosítanak lehetőséget a gyönyörű hölgyeknek ahhoz, hogy megtegyék az első lépést az ismertté, vagy akár a sztárrá válás útján. Akik jól kamatoztatják az itt elért lehetőségeket, vagyis meglovagolják a médiaérdeklődést és aztán azt fent is tartják maguk iránt, hosszú évekre, netán évtizedekre meghatározó alakjai lehetnek a celebvilágnak, néhányuk számára pedig még világkarrier is adódhat.

Hogy csak néhány példát említsünk, szépségversenyen tűnt fel annak idején például Sarka Kata, aki celebfeleségből mostanra milliomos vállalkozó lett. Debreczeni Zita, Bódi Sylvi, Zimány Linda is így indították karrierjüket, hosszú évekig pedig velük volt tele a hazai sajtó. Most pedig Kulcsár Edina a legismertebb, szépségkirálynőből lett celebünk – bizony őt is így fedezte fel magának a média. Természetesen nemcsak celebbé lehet válni a szépségversenyek kapcsán: jó példa erre Mihalik Enikő, aki szintén egy hazai modellversennyel indította karrierjét, mostanra pedig világhírű topmodellnek számít. Halle Berry pedig Oscar-díjas színésznővé nőtte ki magát – ő is szépségversenyeken alapozta meg ismertségét.