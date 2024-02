Nem először ültem a vásárhelyi Aczél Ferenc otthonának ebédlőjében, és az apropót mindig az adta, hogy az egykori villanyszerelő, úszó és vízilabdás beszámolt legújabb sikereiről, amit vitorlázórepülőként a sportág versenyein elért. Így történt legutóbb is, 2023-as termésként két serleg és három érem sorakozott az asztalon.

Fotó: Imre Péter

Legifjabb és legidősebb

Az évet négy szakaszra osztják nálunk, ebből háromban értem el dobogós helyezést a vintage kategóriában: egyéniben a tavaszit és a nyárit megnyertem, az ősziben harmadik lettem, csapatban pedig a szatymazi klub tagjaként két kupát vehettem át a budapesti Danubius Hotelben tartott díjkiosztón

– mondta Aczél Ferenc, azt is elmesélve, hogy a legifjabb pilótát, a 14 éves Szabó Mátyást – a szövetség elnökének, a szatymazi reptér tulajdonosának, Szabó Péternek a fia – és őt együtt is bemutatták a jelenlévőknek, és köszöntötték őket. Feri bácsi életkorával Európában is a legidősebb jegyzett, komoly versenyeken induló vitorlázórepülő.

Utólag azt kívánom Mátyásnak, hogy hozzám hasonlóan az én koromban is legyen még aktív, tisztelje és szeresse a repülést

– jegyezte meg.

Fotó: Imre Péter

Vizsgálat és vélemény

Nem vagyok felhőtlenül boldog, mert elküldtek a vasútegészségügyhöz felmérésre, és a vizsgálatok eredményeként felfüggesztették az indulási jogomat. Nem értek egyet, úgy gondolom, veszély nélkül repülhetnék. Ha úgy érzem gond van, nem bírom, nem ülök gépbe

– közölte bosszankodva. Hozzátette: Ausztráliában felnőttnek nézik, tekintik az embereket, és ennek eldöntését rábízzák a pilótára.

Foglalkoztam a témával, átbogarásztam a statisztikákat, amik arról árulkodnak, hogy a repülésben idős kor, egészségromlás miatt nincs, nem fordul elő baleset, a szerencsétlenségeket szinte mindig műszaki vagy pilótahiba magyarázza

– érvelt maga mellett Feri bácsi. Hozzáfűzte: áprilisban rajtol a szezon, bízik benne, hogy addig rendeződik az ügye, mindent megtesz érte.

Persze, hogy repül idén is, amíg járni tud, addig repülni fog

– jegyezte meg a felesége, Katival 15 éve alkotnak egy párt.

Fotó: Imre Péter

Rendszeresen sportol

Aczél Ferenc nem csupán arra gondolt, hogy kapcsolatait megmozgatva elérje, újra vizsgálják meg, és ha lehet, kapjon rajt-, vagyis felszállási engedélyt. A hétköznapokon is mindent megtesz egészsége, kondija megőrzéséért: napi rendszerességgel „fárasztja” szobabiciklijét, tornázik és feleségével eljárnak úszni is.