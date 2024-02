Érdekes és izgalmas előadás keretében Staberecz Márk volt a vendégünk. Márk nyolc évfolyamos képzésben végzett 2013-ban. Mindig is érdekelte a rajzolás, különösen a Star Wars filmekért rajongott. A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi karán végzett Bánya és geotechnika szakirányon. Az utóbbi időben társasjáték fejlesztéssel kezdett foglalkozni. Miután mesélt tanulmányiról, lehetőséget biztosított arra is, hogy elkészült játékát ki is próbáltuk. Szeretettel gratulálunk eddigi eredményeihez és további sok sikert kívánunk munkájához!