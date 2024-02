Nem tudjuk, mi járhatott azoknak a fejében, akik a szegedi Rókusi körút egyik KRESZ-táblájára rakták ki a fenyőfájukat, ráadásul február végén. Annyit azért a javukra lehet írni, hogy a fát gondosan megtisztították a díszekről, és a szaloncukorpapíroktól is. Ez egyébként már nem az első ilyen eset, több különleges helyen bukkant már fel kidobott fenyőfa.

Az, hogy az utcákra még most is rendszeresen kerülnek ki fenyők, már szinte megszokott, ahogy a társasházak elé is letéved az éj leple alatt egy-egy lakó, hogy kidobja a megunt fát. Csakhogy lehetne ezt normálisan is csinálni, és akkor megszabadulni tőle, amikor el is viszik. Ráadásul a fenyők jó helyre kerülnek, a környezetgazdálkodási cég energiává alakítja, vagyis nem csak szépek, hanem amikor már nem kellenek otthon, hasznosak is.

Fotó: Gémes Sándor

Egyébként ha betartjuk a keresztény hagyományokat, akkor a fenyőtől január 6-án, vagyis vízkereszt napján búcsúzunk el. Ez a szokás egy újabbnak számít, hiszen a karácsonyfa-állítás története is csupán a közelmúltig – a 19. század közepéig – nyúlik vissza.