Az évről évre más országban megrendezett esemény célja a jó hangulatú közös sportolás mellett az összetartozás hangulatának megélése, valamint az együttműködés erősítése a különböző országokból jövő, de egyazon egyházban munkálkodó szolgálattevők között. Idén február 5–9. között tartják a teremlabdarúgó-tornát, immár 16. alkalommal.

Indulás Csongrádról

A válogatott tagjai Csongrádon gyülekeztek vasárnap este, ahonnan közös imádkozás után hétfő reggel indultak tovább több mint 10 órás utazással járó hatalmas kalandjukra. A GPS-be Albánia ötödik legnépesebb városát, Shkoder-t ütötték be, amely pezsgő kulturális, gazdasági, valamint katolikus érseki központ.

Idén öt csoportban 17 ország papi válogatottja küzd meg az Európa-bajnoki címért. Hazánk válogatottja a B csoportba került Szlovákiával és Szerbiával egyetemben.

Van ok a bizakodásra

Topsi Bálint csongrádi plébános, a Szeged-Csanádi Egyházmegyét képviselő válogatott-tag elmondta, elsődleges céljuk a csoportból való továbbjutás, onnantól határ a csillagos ég.

Egyre erősödik a csapatunk, nemrég a legjobb négybe is sikerült bejutnunk. Nagyon bizakodó vagyok most is, és külön örülök, hogy a Covidnak sem sikerült legyőznie ezt a remek rendezvényt

– mondta el lapunknak a plébános.

Fotó: DM

A szép szereplés reményét fokozza, hogy korábbi, a magyar első osztályban futballozó profi játékos is – immár katolikus papként – tagja a válogatottnak. Fejes Csaba dorogi plébános mellett az ország több részéről válogattak be a fociban is tehetséges atyákat, köztük nem csak római, hanem görög-katolikusokat is. Hazánkat képviseli az eb-n: Rockenbauer Barnabás, Laurean Hugó, Portik-Lukács Loránd (ferencesek), Fejes Csaba, Veress Zoltán, Pásztor Richárd, Gorcsa Péter, Varga Lóránd, Tamás Ferenc és vármegyénk büszkesége, Topsi Bálint.

Sok meccs vár az atyákra

A kontinensviadal a hagyományokhoz igazodva hétfőn egy közös szentmisével és a csapatok bemutatkozásával veszi kezdetét, majd kedden húzzák fel a stoplist az atyák. Ekkor kezdődnek a csoportmeccsek. Szerdán pihenőnapként és közösségépítő jelleggel kulturális programokkal, Albánia bemutatásával készülnek a szervezők. Csütörtökön pedig az egyenes kieséses szakaszt és a helyosztókat izgulhatják végig a helyszínen szurkolók.

Fotó: DM

Mint Topsi Bálint atyától megtudtuk, a legerősebb csapata hagyományosan Lengyelországnak, Portugáliának és Horvátországnak van, őket szinte lehetetlen legyőzni, bár nekünk már sikerült a korábbi években. Emellett sok hasonló szintű csapat van, szomszéd országainkkal például mindig ki-ki meccset játszunk. Reméljük, ezúttal nekünk lesz szerencsénk, és szép eredménnyel térnek haza atyáink.