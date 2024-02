Kisteleken gyakran előfordulok, sétálni is szoktam, ha időm engedi. Szeretem ezt a várost, illetve a járás minden települését, kedves, barátságos és tehetséges embereket ismertem meg. Kistelek arról is nevezetes, hogy magyar, pontosabban Árpád-házi szenteknek állítanak emléket szobrokkal. Eddig négyet láthatnak a helybeliek és az arra járók, hármat, Szent Istvánt, Szent Lászlót és Szent Erzsébetet a központban, a negyediket, Szent Margitot pedig az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum közelében, az iskola 70 éves születésnapján avatták. A hírek szerint tovább bővítik a kisteleki Árpád-családot, Szent Imrével és Szent Kingával.

Most a templom melletti Szent Erzsébetről, a feleségek és a fiatal anyák védőszentjéről lesz szó. A szegedi kötődésű Tóbiás Klára zománc- és szobrászművész bronzszobrát 2007. augusztus 20-án avatták, és a közelmúltban újult meg, lett szebb, elegánsabb a környezete. Mikor legutóbb arra jártam, virágot fedeztem fel a szent ölelő karjai között, amivel szinte életre kelt, még kifejezőbb lett az alkotás. Akárki is „csempészte” a kezébe, arra biztatom: tegye meg máskor is! Jól állt a szobornak, és ez a kedves gesztus azt is jelenti és jelzi, hogy Szent Erzsébet együtt él a helyiekkel, Kistelek egyik lakosa, polgára lett. És mindjárt itt a nőnap...