Szeged. Armin Van Buuren és Kamrad után újabb nemzetközi sztár fellépését hozta nyilvánosságra, a fesztiválnyarat idén is nagy bulival záró Coca-Cola SZIN. Eszerint Szegeden lép fel augusztus végén a svéd világsztár, Zara Larsson, akinek most megjelenő új lemezét itt hallhatjuk Magyarországon először élőben. A Szegedi Ifjúsági Napok szervezői már a hazai nevekből is csepegtettek: augusztus 28-a és 31-e között a Tisza-parton búcsúztatja a szezont – mások mellett – Azahriah, Krúbi, Dzsúdló, Rúzsa Magdi vagy a Wellhello. A Coca-Cola SZIN-re – a bérletek mellett – mostantól napijegyet is lehet vásárolni.