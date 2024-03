Kényeztető nap az édesanyák számára, apák napi buborékfújás és vagány programok. Évi több tíz jótékony esemény szervezése és segítése. Mindez nem csak pár figyelemfelhívó mondat, hiszen a felsorolás mögött egy ember alakja rejtőzik. Antoni Dusan 2020-ban elnyerte a Kiemelt Példamutatás díjat, 2022-ben a Legszegedibb Jótevőnek is kikiáltották. Az egykor kalandos életet élt vállalkozó ma már csak a jótékonyságnak szenteli szabadidejét és életét. Az Országos Koraszülött és Gyermekjólét Alapítvány elnökeként is és ezen túl is számtalan érdekes meglepetésen, jótékony akción töri a fejét kapcsolatait bevetve. Hogy mik lesznek a legújabb meglepetések, ez is kiderül a Délmagyar legújabb podcastjából.